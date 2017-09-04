Львов просит у ЕБРР €35 миллионов на рекультивацию Грибовичского полигона

Городские власти Львова и коммунальное предприятие "Зеленый город" подали заявку на получение 35 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития. Об этом говорится на сайте ЕБРР.

Средства планируется направить на финансирование первого этапа рекультивации Грибовичского мусорного полигона и установки сортировочных и компостных установок во Львове.

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Проект предполагает рекультивацию Грибовичского мусорного полигона и строительство механических и биологических установок для переработки мусора.

ЕБРР на своем сайте разместил уведомление о закупках работ в рамках этого проекта. Ожидается, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале этого года.

Ранее сообщалось, что ЕБРР может предоставить финансирование в размере до 20 млн евро Львову для преодоления "мусорной проблемы".