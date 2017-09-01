День знаний по-львовски: учебный год начался с урока о сортировке мусора

11:47, 01 сентября 2017
Мусор
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Форму проведения урока учитель выбирает самостоятельно.

В горсовете отметили повышении экологического сознания учащихся / фото УНИАН

Учебный год в школах Львова сегодня начинается с первого урока об экологической культуре.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Одним из стратегических направлений развития образования Львова в контексте положений «Новой украинской школы» является повышение уровня экологического сознания, которое позволит в будущем строить безопасную экологически чистую среду. Нам важно донести до детей информацию о состоянии загрязнения окружающей среды, разъяснить им необходимость сортировки и повторного использования мусора», - так прокомментировали в управлении образования Львовского городского совета тему первого урока 2017/2018 учебного года в общеобразовательных учебных заведениях города.

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В пресс-службе отметили, что форму проведения урока учитель выбирает самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов сложилась из-за закрытия Грибовичской свалки в 2016 году.

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