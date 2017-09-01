Брюссель с 1 сентября ввел запрет на одноразовые пластиковые пакеты

Столица Бельгии Брюссель отказывается от использования одноразовых пластиковых пакетов: их распространение в торговых точках города запрещено с 1 сентября, передает RTBF.

Владельцам торговых сетей разрешено распространять до 30 ноября пакеты, закупленные до 1 сентября.

Новые правила касаются всех брюссельских магазинов.

Читайте такжеВ Кении запретили полиэтиленовые пакеты: за использование – до 4 лет тюрьмы (фоторепортаж)Многоразовые пластиковые пакеты толщиной более 50 микрон можно будет и в дальнейшем продавать.

Экологическая мера принята для снижения уровня загрязнения окружающей среды. Как известно, срок разложения пластикового пакета составляет в среднем 450 лет.