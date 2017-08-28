В Кении запретили полиэтиленовые пакеты: за использование – до 4 лет тюрьмы (фоторепортаж)

В Кении вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов, передает ВВС.

Согласно закону, за изготовление, продажу и использование пакетов грозит штраф до $38 тысяч или тюремное заключение на срок до четырех лет.

Читайте такжеВ Австрии большинство крупных супермаркетов отказались от полиэтиленовых пакетовИзготовители, которые используют полиэтилен для упаковки продуктов, освобождаются от запрета.

Но есть некая неопределенность в отношении того, как потребители будут приспосабливаться к жизни без полиэтиленовых пакетов, которые обычно предоставляются бесплатно в торговых точках.

Туристы, прибывающие в Кению с пластиковыми пакетами, должны будут оставить их в аэропорту в соответствии с новыми правилами.

В правительстве Кении заявили, что запрет поможет защитить окружающую среду.

Производители полиэтиленовых пакетов утверждают, что из-за запрета работу потеряют около 80 тысяч человек.

Между тем, на днях Верховный суд страны отклонил иск, поданный двумя импортерами пластиковых пакетов, в котором они призвали отказаться от запрета. Суд постановил, что экологические проблемы важнее коммерческих интересов.

Кенийцы используют 24 млн пакетов в месяц. Это третья попытка правительства страны за последние 10 лет запретить пластиковые пакеты.

Ряд африканских стран ранее объявили вне закона пластиковые пакеты, в частности, Руанда и Эритрея.