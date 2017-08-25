Контейнеры с кровью и шприцы: на Киевщине нашли свалку с опасными медицинскими отходами

На Киевщине десятки мешков с надписями "Особо опасно" лежат под открытым небом посреди леса. Некоторые пакеты уже разорваны, и из них высыпались контейнеры с кровью, шприцы и капельницы. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

На мешках написана вся информация - адреса лабораторий и операционных, откуда эти отходы. Есть и название компании, которая, вероятно, должна была утилизировать все это.

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Полиция пока не определилась, будет ли открывать производство по данному факту. Правоохранители хотят дождаться понедельника, когда можно будет связаться с компанией, которая должна была утилизировать отходы. Местные власти также пока не спешат хотя бы прикрыть эти отходы.

Как сообщал УНИАН, на стихийной свалке под Киевом неизвестные "приютили" 40 тонн львовского мусора. О том, что мусор привезен со Львова, свидетельствовали найденные в нем платежки и чеки с указанием различных львовских организаций.