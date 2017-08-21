На Тернопольщине в очередной раз обнаружили мусор из Львова (фото)
По данным областной экоинспекции, это уже 16 случай несанкционированного сброса на территории Тернопольской области львовского мусора.
На Тернопольщине выявили очередной мусора из Львова. Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Тернопольской области, факт засорения земель отходами общины Львова был зафиксирован 19 августа на территории Катериновского сельского совета Кременецкого района.
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О выявленном мусора в экоинспекцию сообщили местные жители.
Площадь засорения составила около 150 м2, объем – 75 м3 (два грузовика).
На данный момент проводится сбор материалов для расчета размера причиненного окружающей среде вреда. Материалы выявленного нарушения будут переданы в Кременецкого ОП ГУНП в Тернопольской области для принятия мер в пределах компетенции.
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По данным экоинспекции, это уже 16 случай несанкционированного сброса на территории Тернопольской области львовского мусора.
Как ранее сообщал УНИАН, в Тернопольской области ежегодно ликвидируют 500-800 стихийных свалок.