На Тернопольщине в очередной раз обнаружили мусор из Львова (фото)

На Тернопольщине выявили очередной мусора из Львова. Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Тернопольской области, факт засорения земель отходами общины Львова был зафиксирован 19 августа на территории Катериновского сельского совета Кременецкого района.

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О выявленном мусора в экоинспекцию сообщили местные жители.

Площадь засорения составила около 150 м2, объем – 75 м3 (два грузовика).

На данный момент проводится сбор материалов для расчета размера причиненного окружающей среде вреда. Материалы выявленного нарушения будут переданы в Кременецкого ОП ГУНП в Тернопольской области для принятия мер в пределах компетенции.

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По данным экоинспекции, это уже 16 случай несанкционированного сброса на территории Тернопольской области львовского мусора.

Как ранее сообщал УНИАН, в Тернопольской области ежегодно ликвидируют 500-800 стихийных свалок.