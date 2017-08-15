В Мумбаи появились бездомные собаки с голубой шерстью (фото)

В индийском городе Мумбаи местные жители заметили бездомных собак с голубой шерстью. Как сообщает The Dailу Mail, изменение окраса связано с загрязнением местной реки, где животные плавают и ищут пищу.

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Промышленные отходы сливаются в реку Касади. Вода здесь уже давно считается непригодной для потребления человеком. Зоозащитники призывают местные власти повлиять на предприятия, которые загрязняют реку.

"Мы были шокированы, когда белый мех собак стал совершенно голубым. Мы обнаружили здесь пять таких собак и попросили совет по борьбе с загрязнениями повлиять на промышленников", - сказал агент по охране животных Арати Чаухан.

Исследования, цитируемые в местных газетах, показали, что общийуровень загрязнения в этом районе превышает "безопасный" уровень в 13 раз.

Местный рыбак Йогеш Пагад сказал: "После многочисленных обращений на протяжении многих лет в Касади уменьшилось только зловоние. Однако уровень загрязнения по-прежнему чрезвычайно высок".

Жалоба была зарегистрирована в Совете по контролю загрязнений Махараштры. В ней говорится, что животные на этой территории страдают от отходов. Чиновники пообещали расследовать этот вопрос.