На Житомирщине помешали несанкционированному сбросу львовского мусора

В Житомирской области снова обнаружили несанкционированный сброс львовского мусора, который везли в Сумскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 7 августа утром в Барановском районе работники Барановского городского совета, Государственной экологической инспекции в Житомирской области и правоохранительных органов на территории Барановской свалки обнаружили прибывший из Львова специализированный грузовой седельный тягач-мусоровоз марки MAN, наполненный бытовыми отходами. Этому автомобилю помешали осуществить разгрузку львовского мусора.

«Согласно товарно-транспортной накладной от 5 августа № 050807, данный мусор должен был быть доставлен в пункт разгрузки по адресу: Сумская область, Краснопольский район, село Великий Бобрик», - сказано в сообщении.

У водителя грузового автомобиля взяты объяснения, в настоящее время выясняются все обстоятельства дела.

В целом же, за последние полтора года работниками Государственной экологической инспекции в Житомирской области выявлены в области и обследованы более 20 несанкционированных мест размещения и удаления твердых бытовых отходов, которые были завезены из Львова.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.

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Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.

Львовский городской голова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

Впоследствии Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Вывоз из Львова накопленного мусора на полигоны области начался 23 июня.

Власти Львова сообщали, что в городе полностью завершили уборку всех мусорных площадок, вывоз твердых бытовых отходов из города вошел в привычный режим работы.