В Донецкой области более 10 часов тушили пожар на свалке

В Донецкой области в Бахмутском районе вблизи села Стряповка произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Огонь спасатели пытались потушить более 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"Спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу, установили, что наблюдается горение мусора на свалке отдельными очагами на общей площади 200 кв. м. Глубина залегания мусора составляет 3 метра", - говорится в сообщении.

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Сообщение о пожаре Служба спасения "101" получила в 14:45, а локализовать огонь удалось в воскресенье в 16:25 и ликвидирован в 1:00.

Как сообщал УНИАН ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал об экологической ситуации на Донбассе и о путях ее решения, которые он видит. Тука считает, что в ситуации с экологией Донбасса мы каждый день танцуем на одних и тех же граблях. «Почти ежедневно