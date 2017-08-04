Львовский мусор продолжает "путешествовать" по стране: грузовик с 19 тоннами отходов обнаружили на Черниговщине

В Черниговской области полиция остановила грузовик с львовским мусором. У правоохранителей возникло подозрение, что документы могут быть поддельными. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Возле с. Сыраи Козелецкого района, на трассе Киев - Чернигов - Новые-Ярыловичи, правоохранители заметили фуру с номерными знаками Львовской области. При проверке документов у водителя выяснилось, что в полуприцепе грузовика находятся бытовые отходы из города Львова", - говорится в сообщении.

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По товарно-транспортной накладной груз следовал в Сумскую область на один из местных полигонов утилизации твердых бытовых отходов. Общая масса груза - 19 тонн.

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У полицейских возникло подозрение относительно подлинности документов, поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки продолжается с лета 2016 года.