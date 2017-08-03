Активисты и коммунальщики расчистили озеро на Победе (фото)

На жилом масиве Победа-6 работники «Жовтневого жилищно-эксплуатационного предприятия» (ЖЖЭП) вместе с активистами очистили озеро, расположенное недалеко от Свято-Николаевского храма, сообщает 056.

"Несколько лет назад возле озера строили СТО и, вероятно, повредили дренажные системы – озеро начало регулярно цвести, вода застаивается, заболачивается, издает неприятный запах", - рассказала активистка микрорайона Лидия Олейник.

Инициаторы акции рассказали, что только в этом году чистка озера проходит уже в третий раз.

"За первые пару часов от тины и мусора освободили только треть водной глади. Готовы работать до вечера, пока все озеро не очистим… Пластиковые стаканчики, бутылки, обертки от чипсов и тому подобное – вот что вылавливаем мы и озера и убираем по его берегу. Зимой тут на лед выкинул кто-то шины, потом они ушли в воду и мы их вылавливали потом весной", - сообщил Максим Дегтяренко, директор ЖЖЭП.

Он добавил, что такие акции по очистке озера – это способ обратить внимание, городских властей на проблему восстановления экосистемы озера и чистки родников, чтобы озеро не превратилось в болото.

Ранее активисты вместе с коммунальщиками вывезли около 90 тонн мусора из Лоц-Каменки и Тоннельной балки.