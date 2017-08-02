Во Львове начали официально сортировать мусор. Теперь там отдельно складируют пластик, бумагу и стекло, говорится в сюжете ТСН.

На всех площадках для сбора отходов перевозчики установили специальные контейнеры с наклейками. Людей призывали серьезно отнестись к раздельному сбору отходов и приучать к этому детей.

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По словам чиновников, сортировка мусора позволит значительно уменьшить нагрузку на полигоны, ведь стекло, бумага и пластик сразу пойдут на переработку. С перевозчиками, которые не будут придерживаться раздельного сбора мусора, будут разрывать соглашения.

Львовяне нововведением довольны. "Я отдельно, два кулечка, может быть три кулечка, но у меня все равно отсортированный мусор", - говорит Оля Гатрич. "Бумагу выбрасывал в такой, а теперь, как есть, то будем выбрасывать. Конечно, хорошо – люкс, молодцы", - говорит Игорь Полюга.

Напомним, в июне стало известно, что во Львове хотят построить мусороперерабатывающий комплекс на территории ТЭЦ-2.