17-летний украинец создал робота, который будет собирать мусор из рек (фото, видео)
Фактически робот был создан из подручных материалов. Сейчас юноша работает над его совершенствованием. Полноценно запустить «Riveroni» планирует уже этой осенью, если найдет помощников.
17-летний Руслан Коптев с Кропивницкого разработал работа «Riveroni», который будет собирать мусор на поверхности рек. Уже состоялся первый успешный пробный запуск работа в Ингул, пишет Родной край.
Руслан уже два года занимается разработкой роботов.
«Сначала занимался дома, смотрел ютуб уроки. А потом пришел в школу программирования «Ш++». Мне здесь удобно, ведь я могу пообщаться со своими единомышленниками, и в школе программирования есть инструменты, детали, которые можно использовать. Самым первым моим роботом был «Hexapod», который двигается как паук. Его преимущества в том, что он может пройти где угодно. Однако есть и минусы, поскольку он потребляет много электроэнергии. Позже составлял еще несколько роботов, но я их не считаю», - признается парень.
Он видит перспективы в роботехнике. Ведь молодые программисты могут учиться программированию сочиняя коды для конкретных роботов, а не просто гипотетически учить теорию.
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«Создать робота, который бы собирал речной мусор, мне предложил наставник школы программирования Роман Шмелев. Я увлекся этой идеей. Сначала связывал бутылки, чтобы будущий прибор держался на воде. Делал каркас, паял схемы и так далее. Сейчас робот «Riveroni» имеет с обеих сторон два гребных винта, которые позволяют двигаться в любую сторону, даже крутиться на месте. В пластиковом боксе находится вся электроника: сенсоры, GPS, мобильная связь. Параллельно с пластиковым боксом находится солнечная батарея, которая позволяет «Riveroni» работать автономно, ведь энергии хватит даже на работу в ночное время. Впереди работа находится камера с датчиком, сейчас мы его не сделали полностью автономным, поэтому им будет управлять оператор. Кстати, работу работа будут транслировать в он-лайн режиме, им можно будет управлять на расстоянии около пяти километров», - отметил разработчик.
И добавил, что работа устройства максимально проста: посередине работа свободное пространство, где впоследствии натянут сетку, и фактически «Riveroni» будет плыть на мусор и захватывать тот, который будет находиться на поверхности воды.
По словам Руслана, сначала думал сделать роботоруки или что-то подобное, но решил, что такой метод гораздо надежнее.
Фактически робот был создан из подручных материалов. Сейчас Руслан работает над его совершенствованием. Полноценно запустить «Riveroni» планирует уже этой осенью, если найдет помощников.