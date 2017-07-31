17-летний украинец создал робота, который будет собирать мусор из рек (фото, видео)

17-летний Руслан Коптев с Кропивницкого разработал работа «Riveroni», который будет собирать мусор на поверхности рек. Уже состоялся первый успешный пробный запуск работа в Ингул, пишет Родной край.

Руслан уже два года занимается разработкой роботов.

«Сначала занимался дома, смотрел ютуб уроки. А потом пришел в школу программирования «Ш++». Мне здесь удобно, ведь я могу пообщаться со своими единомышленниками, и в школе программирования есть инструменты, детали, которые можно использовать. Самым первым моим роботом был «Hexapod», который двигается как паук. Его преимущества в том, что он может пройти где угодно. Однако есть и минусы, поскольку он потребляет много электроэнергии. Позже составлял еще несколько роботов, но я их не считаю», - признается парень.

Он видит перспективы в роботехнике. Ведь молодые программисты могут учиться программированию сочиняя коды для конкретных роботов, а не просто гипотетически учить теорию.

Читайте такжеБерега закарпатских рек покрыли горы мусора (видео)

«Создать робота, который бы собирал речной мусор, мне предложил наставник школы программирования Роман Шмелев. Я увлекся этой идеей. Сначала связывал бутылки, чтобы будущий прибор держался на воде. Делал каркас, паял схемы и так далее. Сейчас робот «Riveroni» имеет с обеих сторон два гребных винта, которые позволяют двигаться в любую сторону, даже крутиться на месте. В пластиковом боксе находится вся электроника: сенсоры, GPS, мобильная связь. Параллельно с пластиковым боксом находится солнечная батарея, которая позволяет «Riveroni» работать автономно, ведь энергии хватит даже на работу в ночное время. Впереди работа находится камера с датчиком, сейчас мы его не сделали полностью автономным, поэтому им будет управлять оператор. Кстати, работу работа будут транслировать в он-лайн режиме, им можно будет управлять на расстоянии около пяти километров», - отметил разработчик.

И добавил, что работа устройства максимально проста: посередине работа свободное пространство, где впоследствии натянут сетку, и фактически «Riveroni» будет плыть на мусор и захватывать тот, который будет находиться на поверхности воды.

По словам Руслана, сначала думал сделать роботоруки или что-то подобное, но решил, что такой метод гораздо надежнее.

Фактически робот был создан из подручных материалов. Сейчас Руслан работает над его совершенствованием. Полноценно запустить «Riveroni» планирует уже этой осенью, если найдет помощников.