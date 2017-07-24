В Виннице 14-летняя школьница очистила от мусора целый полуостров

14-летняя школьница Мария Чикальская очистила от бытовых отходов винницкий полуостров Бригантина. Девятиклассница самостоятельно за 2 дня собрала около 50 мешков мусора, сообщает издание Vlasno.info.

Мария рассказала, что идея убрать территорию возникла у нее после того, как они с одноклассниками не смогли найти на полуострове ни одного чистого участка. Девочка говорит, что начинала рано, чтобы ловить на себе меньше "косых взглядов". На территории было разбросано все - от пластиковых бутылок до использованных подгузников.

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"Это было тяжело и морально, и физически. Поэтому меня очень удручает, когда люди не ценят работу дворников или даже высмеивают их. На самом деле это очень трудно и еще раз повторюсь - крайне неприятно" - рассказывает девочка.

Как сообщал УНИАН, в Тихом океане было обнаружено еще одно гигантское скопление пластика. Пластик не разлагается окончательно, и его микроскопические волокна попадают в пищевую цепочку морских обитателей, нанося все больший ущерб мировому океану.