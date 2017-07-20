"Как 56 тысяч авианосцев Nimitz": ученые назвали общее количество пластика на Земле

Общее количество пластика, когда-либо произведенного во всем мире, составляет 8,3 миллиарда тонн. Об этом идет речь в исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Science Advances, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеВ Тихом океане обнаружено еще одно гигантское скопление пластика

Промышленное производство пластика началось в 1950-х годах и с тех пор только растет. По данным исследования, два года назад общий объем произведенного пластика составлял "всего" 6,3 млрд. тонн. Из них лишь 9% были переработаны, 12% - сожжены. Огромное количество - 79% - оказались на полигонах или стихийных свалках.

Ученые сравнивают произведенное на данный момент количество пластика с невероятно большой кучей, весящей, как 18 400 Дубайских Бурдж-Халифа (самое высокое здание в мире). Это также эквивалентный вес 56 000 авианосцев класса Nimitz (самый большой военный корабль в мире).