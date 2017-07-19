Очередной "подарок": на Житомирщине снова без разрешения выгрузили львовский мусор

Вблизи города Барановка Житомирской области обнаружили несанкционированный сброс львовского мусора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Барановского городского совета.

«Львовский мусор уже в Барановской общине. Сегодня утром нас ждал «сюрприз». Работники отдела благоустройства на подъезде к свалке, находящейся между городом Барановка и селом Зеремля обнаружили около 20 куб. м твердых бытовых отходов. На дороге остались четкие отпечатки колес автомобиля. Среди мусора есть бумаги, чеки, конверты, мешки и пр., надписи на которых указывают на то, что этот «подарок» из Львова. Барановский городской совет уведомил об инциденте соответствующие службы», - говорится в сообщении.

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В нем также отмечается, что ранее в Барановский городской совет поступило письмо от львовского городского головы Андрея Садового, в котором он описывает вышеуказанную проблему и просит помочь в захоронении твердых бытовых отходов из г.Львов на полигоне Барановки с возможностью заключения долгосрочных соглашений, гарантируя оплату всех расходов.

Данный вопрос был включен в повестку дня 8-й сессии Барановского городского совета в разделе «Разное». 17 июля во время сессии обращение Садового было озвучено.

«Депутат городского совета от партии «Объединение «Самопомич» Виктор Курбатов сообщил, что эта проблема уже решена и ее не нужно даже поднимать на сессии. Поэтому депутаты не обсуждали данный вопрос», - заявили в Барановском горсовете.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.

Мэр Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Вывоз из Львова накопленного мусора на полигоны области началось 23 июня.

По состоянию на 14 июля, во Львове полностью завершили уборку всех мусорных площадок, вывоз твердых бытовых отходов из города вошел в привычный режим работы.