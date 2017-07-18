Во Львовской ОГА прокомментировали сброс мусора на Киевщине: причастна частная компания

К вывозу львовского мусора в Киевской обл. может быть причастна частная компания. Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

"Мы уже имели один факт, когда в Черкассах нашли машину с львовским мусором. Я хотел бы поблагодарить правоохранительные органы, так как выяснилось, что это частная компания со Львова наняла этот автомобиль для того, чтобы вывезти мусор со своей территории за пределы Львовской области. Я убежден, что по факту выгрузки мусора в Киевской области также будет найдена компания, которая совершила это безобразие. С 3 июля весь мусор, который вывозится с территории города, проходит исключительно через весы, где мы фиксируем все номера автомобилей, владельцев автомобилей и маршрут, по которому они следуют", - сказал он.

Читайте такжеИз Львова еще не вывезено более 4500 тонн мусора – горсовет

Также он добавил, что ОГА передали правохранителям перечень автомобилей, для того, чтобы быстрее найти нарушителей.

"Вчера мы сделали заявление, что передаем правоохранительным органам весь перечень автомобилей. Я убежден, что это позволит правоохранителям быстрее найти злоумышленников. Мне кажется, что это снова будет или частная компания, или кто-то, кто заинтересован в том, чтобы историю с львовским мусором не завершать. Также мы проведем сверку автомобилей, выехавших из контейнерных площадок Львова и приехали ли они на место, куда должны быть заплачены деньги", - говорит Синютка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области нашли партию львовских отходов. В ночь на воскресенье на понедельник неизвестные высыпали 40 тонн мусора на стихийной свалке, что находится в территориальных границах Винаривского сельского совета Ставищенского района.