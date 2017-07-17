В Раду внесли законопроект о штрафах за разбрасывание мусора

В Верховную Раду подан законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах) (регистрационный номер 6730).

Как сообщила пресс-служба «Блока Петра Порошенко», законопроект устанавливает административную ответственность за выбрасывание любых отходов за пределы урн, контейнеров или других емкостей для сбора, утилизации или переработки мусора.

За это нарушение предлагается ввести наложение штрафа на граждан от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное совершение такого правонарушения - от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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В то же время, изменениями в ч.3 ст.109, ч.3 ст.116-2 и ч.2 ст.119 согласованы размеры соответствующих административных штрафов за отдельные виды административных правонарушений, предусмотренных этими статьями, в частности, за выброс отходов в отдельных местах (с железнодорожного и автотранспорта и пр.).

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, одного из авторов документа, этот законопроект - первый шаг в борьбе за идеальную, по-европейски чистую Украину. Следующий шаг - введение ответственности местных властей за отсутствие урн для мусора в местах отдыха и общего пользования, несвоевременный вывоз мусора.

«Сейчас, в результате децентрализации, местные бюджеты впервые получили серьезные дополнительные средства. Мы будем требовать, чтобы их часть, а также часть экологического сбора шли на защиту окружающей среды и уборку мусора, на содержание свалок, чтобы специальные баки были повсюду. Но штраф за брошенную мимо урны бумагу или бутылку должен быть просто драконовским - чтобы запомнилось на всю жизнь. Украину нужно тщательно убрать и потом научиться соблюдать идеальную чистоту, это и есть настоящее приближения к европейским стандартам», - заявила политик.