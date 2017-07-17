На стихийной свалке под Киевом неизвестные "приютили" 40 тонн львовского мусора (фото)
О том, что мусор привезен со Львова, свидетельствовали найденные в нем платежки и чеки с указанием различных львовских организаций.
В Киевской области была обнаружена стихийная свалка с львовским мусором.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
40 тонн отходов были обнаружены в территориальных границах Винаровского сельского совета Ставищенского района.
В куче мусора длиной около 15 м и высотой около 1,70 м найдено платежки с указанием разных львовских организаций. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее в Черкассах разоблачили водителя грузовика, который нелегально вывозил из Львова мусор.