В Тульчине Винницкой области открыт новый полигон твердых бытовых отходов

Мощность нового полигона составляет почти 20 тысяч м куб. Здесь обустроено дренажную систему, подъездные дороги, весовую, освещение и пожарные резервуары, установлено ограждение, бытовой вагончик и вагончик для обслуживания.

Стоимость проекта, реализованного при поддержке Швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO, составила 13,1 млн. гривен. Из них 9,4 млн. гривен – средства DESPRO, 3 млн. гривен – ресурс областного бюджета и 700 тысяч гривен – из городского бюджета. Кроме того, для уплотнения отходов на полигоне за счет DESPRO приобретен бульдозер Caterpillar стоимостью 1,6 млн. гривен.

Торжественное открытие объекта состоялось 13 июля при участии председателя областной государственной администрации Валерия Коровия и его заместителя Василия Пивовара, директора Швейцарского бюро сотрудничества в Украине Хольгера Тауша, руководитель Швейцарско-украинского проекта «Поддержка децентрализации в Украине» DESPRO Оксана Гарнец, а также председателя Тульчинской РГА Николая Пидболячного и председателя Тульчинской городской ОТГ Валерия Весеннего.

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Перерезав в знак открытия символическую ленточку, участники и гости мероприятия имели возможность осмотреть новый полигон и приобретенную для его обслуживания технику.

«Этот полигон имеет чрезвычайно важное значение, ведь здесь проведен весь комплекс работ, связанных с отводом грунтовых вод, перекрытием, и сегодня объект готов к работе, - прокомментировал событие председатель облгосадминистрации Валерий Коровий. – Параллельно с этим в городе введена раздельная сортировка мусора. Но второй этап проекта – обустройство сортировочной станции. Это образец того, как мы должны двигаться в этом направлении».

Руководитель региона отметил, что, несмотря на все неурядицы, Винницкая область является одним из лидеров в вопросе обращения с твердыми бытовыми отходами, хотя и проблем в этой сфере более, чем достаточно.

«В августе мы планируем открытие первого регионального полигона и станции сортировки мусора в Мурованных Куриловцах. Мы хотим сделать его образцовым, проектом, который был бы примером для других территорий. Наряду с этим, сегодня прорабатывается комплекс вопросов, связанных с переработкой твердых бытовых отходов в городах Бар, Калиновка, Липовец, очень активно работают в этом направлении также Ильинцы и Гайсин. Поэтому первые шаги сделаны, и они внушают оптимизм», - подчеркнул Валерий Коровий.