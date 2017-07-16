В Тихом океане обнаружено еще одно гигантское скопление пластика.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, капитан Чарльз Мур стоял у истоков открытия "Большого мусорного пятна" (The Great Pacific Garbage Patch) в Тихом океане в 1997 году, обнаружил в Южном полушарии еще одно гигантское скопление пластика площадью 2,5 млн кв. км.

Пластик не разлагается окончательно, и его микроскопические волокна попадают в пищевую цепочку морских обитателей, нанося все больший ущерб мировому океану.

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В Северном полушарии мусор попадает в океан в основном с земли. Он накапливается в циклах океанских течений, и если в Северном полушарии феномен хорошо изучен, то Южным ученые до сих пор мало интересовались. Капитан Мур, вернувшийся из тех широт с образцами и пробами, сообщил, что в отличие от «северного» пятна на юге основной источник загрязнения - рыболовецкие суда.

Масштабы проблемы впечатляют: площадь субтропических циклов сопоставима с территорией всей земной суши, и теперь она стремительно "колонизируется нашим мусором", заявил капитан.

Мур организовал экспедицию с целью собрать пробы микропластика и выяснить его объемы, районы концентрации и происхождение, чтобы выявить глобальный масштаб проблемы.

Другая задача - оценить последствия загрязнения для фауны южной части Тихого океана.

Крупнейшее семейство глубоководных рыб - миктофовые - составляют важную часть рациона китов, кальмаров и пингвинов. И если эти рыбы наглотаются микропластика, последствия могут произвести эффект домино на всей пищевой цепочке, предупреждают ученые.

Справка УНИАН. «Большое тихоокеанское мусорное пятно» представляет собой водоворот антропогенного мусора в центральной и северной частях Тихого океана.

Его точна площадь неизвестна, по разным данным, она может составлять от 700 тыс. до 15 млн км, что в общей сложности может достигать 8% от общей площади Тихого океана.