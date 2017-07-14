Во Львове все мусорные площадки очистили от отходов – ОГА

По состоянию на 14 июля во Львове полностью завершили уборку всех мусорных площадок, с сегодняшнего дня вывоз твердых бытовых отходов из города вошел в привычный режим работы.

Об этом сообщили в департаменте развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА.

В частности, в период с 23 июня до 13 июля во Львове убрали 677 переполненных мусорных площадок.

Следующий шаг - налаживание раздельного сбора твердых бытовых отходов в городе.

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Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче облгосадминистрации полномочий по вывозу мусора из Львова.

Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе накопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозили с мусорных площадок на полигоны области.

Как сообщала Львовская ОГА, по состоянию на 7 июля в городе оставались переполненными около 150 контейнерных мусорных площадок, которые планировалось полностью очистить до 14 июля.