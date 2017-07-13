Из Львова еще не вывезено более 4500 тонн мусора – горсовет

11:25, 13 июля 2017
Мусор
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На перегрузочных станциях находится 4 тыс. тонн не вывезенного мусора. Всего в городе – 4530 тонны.

23 июня началось вывоз из Львова накопленного мусора / фото city-adm.lviv.ua

По состоянию сегодня на утро в городе из 1237 площадок жилого фонда перенасыщенными остаются 46 площадок, что составляет 4%, а это – 460 тонн.

Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак, передает пресс-служба Львовского городского совета.

Среди бюджетных учреждений из 221 площадки перенасыщенными являются 7 площадок (из них: 4 – возле учреждений образования, 3 – возле учреждений здравоохранения), а это 3% от общего количества, что составляет 70 тонн.

На перегрузочных станциях находится 4 тыс. тонн не вывезенного мусора. Всего в городе – 4530 тонны.

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«Значительно увеличилось количество мусора на перегрузочной станции на ул. Северной. Перевозчику «АВЕ» не куда вывозить, поэтому позволяет себе свозить мусор туда, но это не правильно.

Это критическая ситуация. Более 4 тыс. тонн мусора. Конечно, лучше, что это мусор не лежит у домов, но перегрузочную станцию также надо разгрузить и этот мусор вывезти», - отметил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации.

Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня началось вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят из мусорных площадок на полигоны области.

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