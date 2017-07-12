В Харькове установили автомат для переработки пластика, который выдает подарки (фото)
14:56, 12 июля 2017Мусор
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Автомат по переработке пластиковых отходов установлен на ул. Серповая, 4 а. Выбросив в него любые пластиковые отходы, можно получить детский подарок.
Автоматы имеют механический принцип работы и вытащить подарки невозможно \ 057.ua
«Подарки предназначаются только для детей. В дальнейшем можно будет получить подарки ручной работы, которые заинтересуют взрослых. Люди будут получать карточки с баллами, которые можно зарегистрировать в приложении Android или на сайте, чтобы получить призы авторской работы», - говорит представитель компании-разработчика «Городская рекламно-информационная система» Олег Протасов, передает 057.ua.
Читайте такжеВедущие компании мира будут бороться с пластиковыми отходамиТакже он отметил, что автоматы имеют механический принцип работы и вытащить подарки невозможно.
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