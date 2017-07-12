В Харькове установили автомат для переработки пластика, который выдает подарки (фото)

«Подарки предназначаются только для детей. В дальнейшем можно будет получить подарки ручной работы, которые заинтересуют взрослых. Люди будут получать карточки с баллами, которые можно зарегистрировать в приложении Android или на сайте, чтобы получить призы авторской работы», - говорит представитель компании-разработчика «Городская рекламно-информационная система» Олег Протасов, передает 057.ua.

Читайте такжеВедущие компании мира будут бороться с пластиковыми отходамиТакже он отметил, что автоматы имеют механический принцип работы и вытащить подарки невозможно.