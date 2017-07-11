Бизнес-ассоциации призывают депутатов отозвать законопроекты о введении налога на упаковку

Об этом представители данных организаций заявили на пресс-конференции в Киеве.

«На этой неделе в повестке дня в Верховной Раде и в комитетах есть целый пакет законопроектов, основная идея которых - введение налога на производство и размещение упаковки. По сути, это двойное налогообложение… В то же время никаких показателей по утилизации, переработке, никаких нормативов этими законопроектами не устанавливается», - сказала менеджер по вопросам стратегического развития Американской торговой палаты в Украине Юлия Стельмах.

По ее словам, нашему государству необходимо выбрать курс на приведение украинского законодательства в соответствие с лучшими мировыми практиками, которые предусматривают иерархию обращения с отходами, их раздельный сбор и введение системы расширенной ответственности бизнеса за их утилизацию. Однако предложенные законопроекты, по мнению экспертов, только отдаляют Украину от выбранного курса на евроинтеграцию.

Как отметила руководитель контрольно-правового аппарата Европейской Бизнес Ассоциации Ярослава Савастеева, для решения сложившейся в Украине экологической проблемы государству необходимо как можно скорее принять Национальную стратегию обращения с отходами, в которой будут заложены базовые европейские принципы.

«Проблема не может быть решена за счет дополнительной налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования. Мы приходим к выводу, что введение экологического налога возможно и является краткосрочным решением. Но учитывая, что основная цель - это реформирование целой системы и комплексное решение вопроса, надо мыслить стратегически», - сказала Савастеева.

По мнению главы Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, введение налога на отходы упаковки только усилит финансовую нагрузку на производителей, что в свою очередь приведет к удорожанию реализуемой продукции.

«Фактически то, что предлагают депутаты – это введение нового налога на производство, потому что сегодня нельзя отделить упаковку в технологическом процессе от продукта, который упаковывается. Молочная отрасль в настоящее время находится в финансовом кризисе, и дополнительное введение налога для отрасли будет только углублять этот кризис и будет способствовать тому, что предприятия отрасли будут вынуждены уйти в «тень», - сказал он.

Как прогнозирует исполнительный директор Ассоциации украинских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли «УкрПапир» Эдуард Литвак, в связи с введением нового налога, конечная стоимость реализуемых товаров в упаковке вырастет в среднем на 10-15%.

Как сообщал УНИАН, Американская торговая палата в Украине последовательно поддерживает законопроект №4028, в котором говорится о раздельном сборе отходов производителями и их ответственности за их переработку.

В законопроекте говорится, что отсутствие эффективной системы сбора отходов ведет к ежегодной потере ресурсов для перерабатывающей промышленности в виде отходов картона и бумаги до 1,6 млн тонн, стекла – 1 млн тонн, полимеров – 0,6 млн тонн.

В развитых странах системы сбора, переработки и утилизации становятся источником постоянно возобновляемых ресурсов. Кроме того, данная сфера создает большое количество рабочих мест.