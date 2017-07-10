Вонь и крысы: на Львовщине на территории предприятия под открытым небом гниют трупы животных (фото)
13:01, 10 июля 2017Мусор
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Трупы животных лежат под открытым небом и разлагаются, а потом их сжигают, этим самым отравляют окружающую среду.
На территории предприятия стоит вонь / facebook.com/muravskuj
На Львовщине трупы животных разлагаются под открытым небом, а затем их утилизируют путем сожжения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Жовкивского городского совета Игорь Муравский, опубликовав соответствующие фото.
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"Вот так в воскресенье на Жовковском филиале ГП "Укрветсанзавод" утилизируют отходы животного происхождения!" - говорится в сообщении.
По словам Муравского, на территории предприятия стоит дым, вонь и бегают крысы.
Как сообщал УНИАН, в мае во Львове на женщину напала крыса, которая выскочила из мусорника.
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