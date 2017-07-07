"Схемы" разоблачили фирму, которая продолжает вывозить токсичные отходы, несмотря на аннулированную лицензию

В Украине немалое количество опасных отходов утилизируется с нарушением законодательства. За последнее время были лишены лицензий почти полсотни фирм. Однако, такие ограничения остановили не всех: некоторые, вопреки этому, и дальше продолжают свои противоправные действия. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», пишет Радио Свобода.

В частности, журналисты провели расследование в отношении одной из таких безлицензионных фирм, которая не прекратила деятельность, и установили, что она связана с Олегом Недавой, депутатом от БПП и заместителем председателя профильного экологического комитета парламента.

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К опасным отходам относятся химикати и тара от них, ртутные лампы, медикаменты, токсичные виды пластика, отработанные масла и остатки нефтепродуктов, аккумуляторы и даже электроника.

Из-за грубого нарушения природоохранного законодательства, а то и вообще из-за отсутствия производственной базы для утилизации (из-за чего опасные отходы вывозились в леса и овраги, а также на стихийные свалки и полигоны), 45 компаний потеряли лицензию Министерства экологии и природных ресурсов в результате массовых проверок, начатых в 2016 году.

В ведомстве объясняют: предприятия нарушают закон, ведь себестоимость реальной утилизации опасных отходов «гораздо выше, чем утилизация методом «собрали отходы и вывезли их к ближайшей реке или в лес».

Однако, несмотря на отмену лицензии, некоторые компании продолжают зарабатывать на отходах, что выявило расследование. Журналисты даже установили, какие именно провластные покровители стоят за ними и всячески лоббируют деятельность нарушителей.

Фирма ООО «СП Эконика» расположена в поселке Коцюбинское под Киевом. Ее лицензию Минэкологии приостановило еще в октябре 2016 года, ибо, согласно документам, компания имела право на деятельность только в Донецкой области. Проверка установила, что, не дождавшись расширения лицензии, фирма бесконтрольно начала работу и под Киевом. За это она поплатилась штрафом и правом работать дальше, что сейчас оспаривает в государственной регуляторной службе и судах.

По словам директора и соучредителя «СП Эконика» Алексея Панина, заключение государственной регуляторной службы говорит о том, что лицензию его фирме аннулировали незаконно: «Итак, или есть какой-то подвох, или министерство сознательно ставит себе задачи аннулировать все лицензии, находит какое-то мелкое нарушение (150 бумажек, а одной не хватает) и это становится поводом для аннулирования лицензии».

В Минприроды настаивают, что лишили фирму лицензии из-за ряда существенных нарушений и подчеркивают – никаких решений по ее восстановлению не принималось.

Как обнаружили журналисты "Схем", в промзоне Коцюбинского, которая не является закрытой для посещения, расположены несколько фирм, которые предоставляют различные услуги гражданам, ремонтируют оборудование и принимают вторичное сырье. Один из охранников этой территории подтвердил, что здесь расположен и склад «Эконики», которая до сих пор принимает отходы.

На момент приезда съемочной группы на складе персонала не оказалось. Часть ее складских помещений – это старенький навес без стен, под которым кучами сложены использованные емкости от ядохимикатов, баки с опасными жидкостями, бочки от нефтепродуктов, аккумуляторы и большое количество люминесцентных ламп.

Кроме того, «Эконика», несмотря обнуленную лицензию, и до сих пор продолжает рекламировать свои услуги. Например, предлагая утилизировать химические реактивы, ядохимикаты, акумуляторы и остатки кислот.

Один из киевских предпринимателей по просьбе Радио Свобода обратился к этой фирме с просьбой утилизации его отработанных люминесцентных ламп и аккумуляторов, и в переписке компания подтвердила свою готовность заняться ими.

Журналисты изучили перечень учредителей этой компании и обнаружили, что среди них есть выходец из Луганска Владимир Ширяев, однако пообщаться с ним журналистам не удалось.

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Ширяев – помощник народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Олега Недавы.

До Революции достоинства депутат работал на руководящих должностях в компании «Карпатыстройинвест», которую связывают с бизнесменом-беглецом, экс-депутатом от «Партии регионов» и членом так называемой «семьи» Януковича Юрием Иванющенко.

Также журналисты обнаружили, что народный депутат принимает активное участие в публичном отстаивании интересов фирмы «Эконика». В частности, он присутствовал на заседании апелляционного совета при Государственной регуляторной службе, где рассматривали апелляцию этой и других фирм.

В соцсетях Олег Недава отметил, что защищает интересы «реально действующих предприятий», потому что те обратились к нему как к заместителю председателя профильного комитета Верховной Рады.

Во время первой встречи с Радио Свобода Недава не смог ответить на вопрос о том, что он прямо связан через своего помощника по меньшей мере с одной фирмой, которая, несмотря на нарушения, хочет и дальше зарабатывать на отходах ответить. А уже во время следующей встречи Недава заверил, что «уже уволил» Владимира Ширяева.

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Владимир Ширяев действительно исчез из списка помощников депутата Олега Недавы на сайте Верховной Рады. Тем временем оформленное на него предприятие «СП Эконика», продолжая борьбу за лицензию, и дальше хранит опасные отходы без нее.

От ее склада, где без герметичной упаковки хранятся ядовитые материалы и соединения, незащищенные от контакта с атмосферой, менее двухсот метров до жилой застройки поселка Коцюбинское. До зеленой зоны Киева – еще ближе.