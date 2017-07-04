Львов не успеют очистить от мусора до 5 июля

Из Львова не успеют вывезти весь накопленный мусор до 5 июля, как этого требовала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом во время брифинга заявил заместитель городского председателя Львова Сергей Бабак, передает Zahid.net.

«Ситуация с вывозом ТБО немножко улучшилась с тех пор, когда за это взялась ЛОГА, однако не настолько, как этого ожидали. Чтобы успеть очистить город до этой даты, по нашим подсчетам, нужно было ежедневно вывозить по 1,6 тыс. тонн, – заявил Сергей Бабак. – За предыдущие сутки из Львова вывезено 729 тонн отходов, 423 тонны из них – по договорам, которые были заключены городом до заседания чрезвычайной комиссии, и 306 тонн – по новым договоренностям ЛОГА».

В ЛОГА признали, что не успеют очистить город от мусора в установленные сроки, однако, по словам директора Департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства ЛОГА Тараса Зозули, это сделают до конца недели. «До 5 июля мы не успеем. Но вывезем весь мусор до конца недели», – заявил он.

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Следует отметить, что с 22 июня до 4 июля в Львове очистили лишь 73% переполненных площадок (в среднем 6% за день). При этом город и в дальнейшем продуцирует мусор. «Как говорил один советский политик: главное не как голосуют, а как считают. То же и с мусором. В ЛОГА считают, что площадка, с которой они вывезли мусор, чиста и вопрос уже снят, но через три-четыре дня ее снова надо очищать», – сказал Бабак.

По его словам, примерно 50% мусора ежедневно вывозят на полигоны области. Почти все города области принимают от 5 до 70 тонн отходов ежедневно. Еще около половины отходов увозят за пределы области, однако, куда именно, заместитель городского председателя Львова отказался сказать.