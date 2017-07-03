В Львове очистили 70% мусорных площадок – ОГА

Во Львове по состоянию на утро 3 июля очистили 70% переполненных мусорных площадок города. Об этом сообщили в департаменте развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, работа по вывозу отходов из города проводится в усиленном режиме, также в выходные дни, с привлечением дополнительной спецтехники.

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Всего, с 23 июня с переполненных контейнерных площадок города вывезли 4185 тонн отходов, убрали - 323 контейнерных площадки, что составляет 70% от общего количества площадок, которые были переполненными.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации.

Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят с мусорных площадок на полигоны области.