В Британии канализационные стоки превращают самцов пресноводных рыб в самок - ученые

Британские ученые пришли к выводу, что химические вещества, которые смываются в унитазы и раковины городских квартир, попадая в реки, вызывают перемены в организме рыб. По данным исследования, коктейль из химикатов запускает в организме некоторых рыб мужского пола механизм, из-за которого они начинают вести себя, как самки. Об этом со ссылкой на автора работы профессора Чарльза Тайлера из Университета Эксетера на юге Англии пишет Русская служба ВВС.

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По его наблюдениям, самцы в реках Британии проявляют пониженный уровень агрессии, теряют способность к конкуренции и качество спермы, а некоторые виды даже начинают метать икру.

Среди веществ, которые могут оказывать такое воздействие на рыб, профессор Тайлер называет ингридиенты противозачаточных таблеток, моющие средства, косметику и некоторые виды пластмассы.

Ученого утверждает, что изменения коснулись примерно 20% обитающих в британских реках самцов рыб. Перемены касаются разных аспектов поведения.

"Исследования показали, что многие другие вещества, которые попадают в реки вместе с очищенной водой, влияют на поведение рыб. Например, лекарства-антидепрессанты снижают уровень их естественной боязливости, и это влияет на то, как они реагируют на хищников", - рассказывает профессор.

Как отмечает издание, в 2009 году в результате исследования ученые из американского Университета Рочестера пришли к выводу, что мальчики, которые подвергались в утробе матери воздействию химикатов, содержащихся в некоторых видах пластмассы, меньше интересуются такими игрушками, как машины, неохотно участвуют в жестких мальчишеских играх и обычно не лезут в драки.

Эти ученые заявили, что химическая формула некоторых видов пластмассы очень похожа по структуре на женский гормон эстроген.