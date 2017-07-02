В Черкассах разоблачили водителя грузовика, который нелегально вывозил из Львова мусор (видео)

В Черкассах задержали грузовик с львовским мусором. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Грузовик, от которого исходил резкий запах отходов, обнаружили представители общественных организаций. Мусор, как объясняет водитель, он привез из города Львова без документов. Документы заказчики ему пообещали предоставить позже. По данному факту проводится проверка",- говорится в сообщении.

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В полицию обратились представители общественных организаций. Они сообщили, что на территории города Черкассы находится грузовой автомобиль, заполненный мусором. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Правоохранители убедились, что обнаруженный грузовик действительно был заполнен мусором. Водитель сказал полицейским, что знал о том, что везет бытовые отходы. Он направлялся в Киев. В Черкассы прибыл по указанию работодателя и три дня ждал дальнейших указаний. Однако предоставить документ на груз не смог.

В настоящее время автомобиль изъяли, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки длится с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова скопившегося мусора. 1 июля ОГА сообщила, что вывезено уже более 50% мусора.