Со львовских мусорок вывезли более 50% отходов - ОГА

13:20, 01 июля 2017
Мусор
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В общем вывезли 3265 тонн с 287 контейнерных площадок города.

Иллюстрация REUTERS

С мусорных площадок Львова вывезли более 50% накопившегося мусора. Как сообщили УНИАН в департаменте развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА, по состоянию на утро 1 июля со Львова уже вывезено более 50% твердых бытовых отходов (ТБО).

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В общем это 3265 тонн с 287 контейнерных площадок города, которые по состоянию на 23 июня были переполнены (около 10 тонн ТБО с каждой площадки).

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации.

Напомним, напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят из мусорных площадок на полигоны в области.

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