Очищение Львова от накопленного мусора происходит "очень трудно" – горсовет

Очищение территории Львова от накопленного мусора осуществляется «очень трудно».

Об этом заявил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, передает пресс-служба горсовета.

«На момент решения комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе было накоплено 11 тысяч 910 тонн мусора. Из них 6 тыс тонн – на площадках, 5 тысяч тонн – на машинах, которые подняли с земли и не было куда вывезти, и на то время 4 тыс. тонн на станциях перегрузки. Задача стояла, что мы должны очистить город до 5 июля под ноль. Но хочу сказать, что все очень тяжело идет», – сказал Бабак.

По его словам, по состоянию на утро по жилищному фонду переполнены 339 площадок, где накоплено 5 тыс. 85 тонн, по бюджетным учреждениям перенасыщены 12 площадок -180 тонн, и на станции перегрузки – 3200 тонн. Общая цифра – 8465 тонн.

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«Если говорить, сколько вывезено за предыдущие сутки, то за предыдущие сутки было вывезено 560 тонн, из них 305 – это наши наработки, то есть то, что мы имели договора, а 255 тонн - это то, что ЛОГА в режиме чрезвычайной ситуации. То есть мы больше половины мусора продолжаем вывозить своими силами. Часть на территории Львовской области, но большинство из этих вывозов - за пределы Львовской области. То есть мы как работали, так и продолжаем работать», – добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки продолжается с лета 2016 года.

В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора. 23 июня началось вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят из мусорных площадок на полигоны в области.