На сегодняшний день из Львова вывезено уже более 3 тыс. тонн мусора - Зубко

На сегодняшний день из Львова вывезено уже более 3 тыс. тонн мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко в комментарии журналистам в кулуарах торжественного заседания в честь 25-летия Ассоциации городов Украины.

«Сегодня вывезено уже более 3 тыс. тонн из тех 6,5, которые находятся на мусорных площадках непосредственно в районах города Львова. И эта работа будет продолжена», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации.

Напомним, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят с мусорных площадок на полигоны в области.