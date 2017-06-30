В Лондоне научились добывать топливо из канализации

У города Лондон большая проблема. Жители британской столицы сливают в раковины на кухне горячий жир и масло, передает Би-би-си. Все это застывает в канализации и создает колоссальные айсберги из жира - жирберги.

Читайте такжеПерспективная биоэнергетикаНо одна британская компания усмотрела в этом источник доходов и добывает этот жир, превращая его затем в биотопливо. Argent Energy собирает эти горы жира и доставляет на завод по производству биотоплива. Послеобработки жиров получается биодизель. Считается, что биодизель на 80% чище обычного.