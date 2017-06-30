Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что вывоз и утилизация мусора не являются вопросами центральной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время торжественного заседания в честь 25-летия Ассоциации городов Украины.

«Ремонт дорог, содержание в надлежащем состоянии жилого фонда, вывоз и утилизация мусора и многое другое - это не является и никогда не должно быть вопросами центральной власти. Очевидно. Потому что, когда мы даем деньги, когда мы даем полномочия, права, они обязательно должны корреспондироваться с ответственностью, в первую очередь перед обществом. Это вопросы мэра, вопросы городского совета, местной власти... Это ваша ответственность. Надо учиться брать и нести эту ответственность и никогда не кивать в сторону центра», - сказал глава государства.

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По словам Порошенко, органы государственной власти всегда готовы предоставить городам всестороннюю поддержку, и предоставляют, когда это нужно.

«Однако и городским советам, и городским головам стоит отодвинуть собственные политические амбиции и принимать центр не как врага, а как союзника и друга, надежного партнера в деле обеспечения европейских стандартов жизни в каждой украинской общине», - подчеркнул Порошенко.