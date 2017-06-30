Львовский горсовет передал обязанности по вывозу мусора облгосадминистрации

Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Вечером 29 июня на сессии Львовского городского совета депутаты рассмотрели и приняли постановление "Об организации вывоза твердых бытовых отходов в городе Львове на период до 30.06.2019 года". За постановление проголосовали 55 из 64 депутатов.

Читайте такжеВо Львове проверят расходование бюджетных средств на утилизацию мусораСогласно постановлению, Львовский городской совет до конца июня 2019 года передает Львовской ОГА свои полномочия по вывозу отходов и передает во временное управление ЛКП «Львовспецкоммунтранс». Также городской совет обязуется выделить до 10 июля 150 млн грн в качестве компенсации расходов перевозчиков. И еще 300 млн грн для этого же город должен предусмотреть в 2018 году, на первую половину 2019 года - еще 150 млн грн.

Как сообщал УНИАН, исполком Львовского горсовета 27 июня принял проект решения об урегулировании ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории города Львова.

В документе, в частности, говорится: «Согласовать дачу согласия на распространение юрисдикции Львовской ОГА на вывоз мусора из Львова; согласовать общую комплексную программу на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с территории Львова на 2017-2019 годы; согласовать обращение к Львовской ОГА и Львовскому областному совету с предложением принять совместную комплексную программу на вывоз и захоронение ТБО с территории Львова на 2017-2019 гг.».

Мэр Львова Андрей Садовый на брифинге 23 июня назвал предложение львовского губернатора Олега Синютки о делегировании функции управления твердыми бытовыми отходами областной госадминистрации «ультиматумом», на который мэрия в данной ситуации будет вынуждена согласиться, «во избежание дальнейшей мусорной блокады».

Напомним, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят с мусорных площадок на полигоны в области.