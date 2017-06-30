Во Львове проверят расходование бюджетных средств на утилизацию мусора

Львовский городской совет требует провести аудит всех расходов на вывоз и захоронение мусора из города. Такое решение поддержали 55 депутатов, присутствующих на так называемой мусорной сессии 29 июня 2017 года. На включении пункта об аудите в проект постановления «Об организации вывоза твердых бытовых отходов во Львове на период до 30.06.2019» настояли депутаты фракции УКРОП. Согласно ему, городской совет Львова обратится с этим вопросом в Государственную аудиторскую службу Украины.

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«Мы поддержали постановление Львовского городского совета «Об организации вывоза твердых бытовых отходов в г. Львове до 2019 года, – отметил председатель фракции УКРОП во Львовском городском совете Игорь Телишевский. – Но перед тем как говорить об устранении мусорного коллапса в столице Галичины, необходимо провести детальный анализ эффективности расходования тех средств, которые мэрия освоила за прошлый год, с момента трагедии в Грибовичах. Речь идет о сотнях миллионов гривен из городского бюджета, которые можно было бы направить на социальную инфраструктуру, поддержку общественных инициатив, общее развитие и инновации Львова. Вместо этого мы были вынуждены выделять финансы на то, чтобы львовский мусор развозили по всей Украине и выбрасывали в овраги, лесополосы, карьеры, а фирмы-однодневки получали за этот «вывоз ТБО» миллионы бюджетных средств».

Игорь Телишевский поблагодарил депутатов горсовета за поддержку инициативы УКРОПа по аудиту всех затрат на утилизацию отходов и напомнил, что для партии мусорный вопрос чрезвычайно важен и болезнен: в прошлом году во время трагедии в Грибовичах погиб спасатель Андрей Вненкевич – депутат Жовкивского городского совета от «Украинского объединения патриотов».

Справка. Постановление «Об организации вывоза твердых бытовых отходов во Львове на период до 30.06.2019» призвано решить вопрос вывоза мусора из города и передать некоторые полномочия и ресурсы для его утилизации Львовской областной государственной администрации.