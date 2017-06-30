Коммунальщики Греции завершили мусорную забастовку

В Греции в четверг, 29 июня, завершилась забастовка работников коммунальных служб, ответственных за уборку мусора.

В ходе забастовки в течение нескольких дней их поддерживали другие коммунальные службы, сообщает Deutsche Welle.

За одиннадцать дней забастовки на улицах Афин скопились горы мусора, который начал гнить в условиях высоких температур.

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Двумя днями ранее бастующие встретились с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом, который предложил им ряд гарантий, в частности продолжение ныне действующих трудовых контрактов и будущие новый найм. Однако, несмотря на встречу председатель профсоюза муниципальных работников Никос Трикас заявил, что протест продлится минимум до четверга.

Коммунальные работники требуют от правительства обеспечить постоянное трудоустройство для рабочих, которые имеют долгосрочные контракты, и обезопасить от безработицы около 6500 работников, чьи контракты подходят к концу. Правительство обвинило в подстрекательстве протестных настроений оппозиционную партию "Новая демократия".