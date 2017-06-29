Во Львове перевозчики работают сверхурочно, вывезли уже более 2,3 тысяч тонн мусора - ОГА

Из Львова по состоянию на утро 29 июня уже вывезено на полигоны области 2305 тонн мусора.

Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА.

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«Перевозчики работают в сверхурочном режиме, привлекли дополнительную спецтехнику. Для наведения должного санитарного состояния во Львове перевозчики, предприятия и полигоны работали и вчера, несмотря на праздничный день. По состоянию на 11.00 29 июня из Львова выгрузили на полигоны области 2305 тонн мусора», - сообщил врио директора департамента ЖКХ Львовской ОГА Тарас Зозуля.

Напомним, всего во Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилищного фонда, 23 площадки заведений здравоохранения, 116 мусорных площадок образовательных заведений, 39 контейнерных площадок предприятий (супермаркетов) и 43 площадки на рынках.

Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят с мусорных площадок на полигоны в области.