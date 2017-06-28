Во Львове уже очищена почти половина мусорных площадок города

Во Львове на сегодня, 28 июня, от мусора уже очищено 42% площадок для твердых бытовых отходов.

Как сообщили УНИАН в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА, в городе с прошлой пятницы, 23 июня, в общем очищено 42% перегруженных мусорных площадок.

Отмечается, что облгосадминистрация координирует вывоз мусора из Львова уже шесть дней. За это время удалось выгрузить на полигоны области 1765 тонн отходов.

Читайте такжеВо Львове почти 5 тысяч человек собрались на вече для обсуждения проблемы с мусором в городе

По словам и.о. директора департамента ЖКХ Львовской ОГА Тараса Зозули, для оперативного вывоза мусора перевозчики привлекли дополнительную спецтехнику и работают в усиленном режиме.

Напомним, всего во Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилищного фонда, 23 площадки учреждений здравоохранения, 116 мусорных площадок образовательных учреждений, 39 контейнерных площадок предприятий (супермаркетов) и 43 площадки на рынках.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе скопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз из Львова накопленного мусора. Накопленные отходы вывозят с мусорных площадок на полигоны в области.