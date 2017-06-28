Мусорный кризис в Греции: забастовка коммунальщиков продолжается

Греческие работники коммунальных служб, ответственных за уборку мусора, продолжают бастовать одиннадцатый день.

Во вторник, 27 июня, они отвергли предложенный правительством компромисс, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

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Мусор продолжает оставаться на улицах, в условиях высоких температур он начал гнить. После встречи с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом председатель профсоюза муниципальных работников Никос Трикас сообщил, что протест продлится минимум до четверга.

Коммунальные работники требуют от правительства обеспечить постоянное трудоустройство для рабочих, которые имеют долгосрочные контракты. Правительство подчеркивает, что отказ рабочих работать может в данном случае составлять угрозу для здоровья населения страны.

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Торговая ассоциация Афин призвала обе стороны спора скорее прийти к согласию, поскольку мусор на улицах вредит туристическому бизнесу - одной из важнейших доходных отраслей для Греции.

Как сообщал УНИАН, в Греции во всех городах с начала прошлой недели наблюдается скопление мусораиз-за забастовки коммунальщиков, которые опасаются потери рабочих мест. Больше всего страдают турзони Афины, в северном городе Салоники и на острове Корфу.