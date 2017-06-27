Исполком Львова утвердил решения для передачи ЛОГА функций по вывозу мусора

16:59, 27 июня 2017
Мусор
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Также комитет согласовал совместную комплексную программу вывоза ТБО из города Львова на 2017-2019 годы.

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Исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании 27 июня одобрил решение об урегулировании ситуации с вывозом ТБО с территории г. Львова. Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Согласно документу, исполнительный комитет постановил согласовать предоставление согласия на распространение юрисдикции Львовской ОГА в части реализации компетенции по организации сбора и вывоза бытовых и других отходов, в том числе и отходов мелких производителей на территории Львова.

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Также этим документом комитет согласовал совместную комплексную программу вывоза ТБО из города Львова на 2017-2019 гг.

ЛГС обратится во Львовский облсовет и облгосадминистрацию с предложением утвердить совместную комплексную программу по вывозу и захоронению отходов из города сроком на два года.

Напомним, глава Львовщины Олег Синютка обратился с официальным письмом к мэру Львова Андрею Садовому, в котором просит делегировать на два года функции по управлению твердыми бытовыми отходами Львовской областной государственной администрации. Садовый принял предложение Синютки

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Теги: #Львов и мусор