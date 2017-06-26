В Одессе локализовали пожар на городской свалке

В Одессе горела свалка, на которую вывозят строительный мусор, на площади 5 тыс. кв. метров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня в 10:20 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на Шкодовой горе горит мусор и сухая трава.

В 10:41 к месту происшествия прибыли спасатели и установили, что огнем охвачены несколько отдельных участков территории на общей площади 1,5 тыс. кв. м.

«Проезд на склон спецтехники невозможен, поэтому для тушения огня спасатели проложили рукавную линию», - рассказали в главке.

Совместными усилиями пожарных в 14:44 пожар удалось локализовать в пределах 5 тыс. кв. метров. В настоящее время работы по ликвидации огня продолжаются.

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Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет.

Как пояснил УНИАН представитель в Главном управлении ГСЧС в области, речь о свалке, на которую свозят строительный мусор.

«Горели сухая трава и мусор, который туда постоянно свозят. Его выбрасывали и сегодня – в тот момент, когда наши ребята тушили огонь. Подъезда к месту пожара нет – мешают горы песка и прочих строительных отходов. Потому пришлось прокладывать рукав и предпринимать другие методы для ликвидации пожара», - рассказал представитель главка.

По его словам, в непосредственной близости от свалки – очень много автомобильных гаражей, дальше – жилые дома. Благодаря усилиям пожарных, распространение огня не допущено.