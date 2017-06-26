За сутки из Львова вывезли 280 тонн мусора, осталось еще 11 тысяч тонн (инфографика)

Во Львове, по состоянию на утро 26 июня, остаются невывезенными более 10 тыс. 745 тонн накопленного мусора; за последние сутки из города вывезено всего 280 тонн отходов.

Об этом сообщил УНИАН заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

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«По состоянию на сегодняшнее утро, в городе остаются накопленных более 10 тыс. 745 тонн мусора. За минувшие сутки из города было вывезено 280 тонн твердых бытовых отходов, из них - 265 тонн по договорам, которые перевозчиками были заключены ранее, и 15 тонн - по договоренностям, заключенным после комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций », - отметил Бабак.

По данным управления жилищного хозяйства Львовского городского совета, мусор не вывезен с 449 контейнерных площадок жилого фонда - 39% общего количества, в целом это 6735 тонн. На перегрузочных станциях остаются не вывезенными 3800 тонн отходов. Больше всего контейнерных площадок, с которых не вывезен мусор, - в Сыховском, Шевченковском, Франковском районах Львова. Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района, который является центральным районом города.

Напомним, всего в Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилого фонда, 23 площадки учреждений здравоохранения, 116 мусорных площадок образовательных учреждений, 39 контейнерных площадок предприятий (супермаркетов) и 43 площадки на рынках.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки сохраняется с лета 2016 года. В городе накопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня начался вывоз с мусорных площадок Львова накопленного мусора на полигоны в области.

Между тем пользователи Facebook опубликовали фото мусора под двумя студенческими общежитиями Львова на Пасечной. В комментарии пишут, что мусора накопилось так много, что жители общежитий сбрасывают новый мусор в кучу прямо из окон.