За сутки из Львова вывезли 280 тонн мусора, осталось еще 11 тысяч тонн (инфографика)
Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района, который является центральным районом города.
Во Львове, по состоянию на утро 26 июня, остаются невывезенными более 10 тыс. 745 тонн накопленного мусора; за последние сутки из города вывезено всего 280 тонн отходов.
Об этом сообщил УНИАН заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.
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«По состоянию на сегодняшнее утро, в городе остаются накопленных более 10 тыс. 745 тонн мусора. За минувшие сутки из города было вывезено 280 тонн твердых бытовых отходов, из них - 265 тонн по договорам, которые перевозчиками были заключены ранее, и 15 тонн - по договоренностям, заключенным после комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций », - отметил Бабак.
По данным управления жилищного хозяйства Львовского городского совета, мусор не вывезен с 449 контейнерных площадок жилого фонда - 39% общего количества, в целом это 6735 тонн. На перегрузочных станциях остаются не вывезенными 3800 тонн отходов. Больше всего контейнерных площадок, с которых не вывезен мусор, - в Сыховском, Шевченковском, Франковском районах Львова. Полностью очищены от мусора контейнерные площадки Галицкого района, который является центральным районом города.
Напомним, всего в Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилого фонда, 23 площадки учреждений здравоохранения, 116 мусорных площадок образовательных учреждений, 39 контейнерных площадок предприятий (супермаркетов) и 43 площадки на рынках.
Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки сохраняется с лета 2016 года. В городе накопилось более 14 тыс. тонн мусора.
23 июня начался вывоз с мусорных площадок Львова накопленного мусора на полигоны в области.
Между тем пользователи Facebook опубликовали фото мусора под двумя студенческими общежитиями Львова на Пасечной. В комментарии пишут, что мусора накопилось так много, что жители общежитий сбрасывают новый мусор в кучу прямо из окон.