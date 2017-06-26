Возле Одесского НПЗ горит закрытая городская свалка (фото, видео)
12:23, 26 июня 2017Мусор
203
В жилом секторе, который примыкает к свалке, наблюдается задымление и ощущается стойкий запах гари.
На улице Шкодова гора, в районе Одесского НПЗ, горит закрытая свалка ТБО №1. Как сообщает Думская, в жилом секторе, что примыкает к свалке, наблюдается задымление и ощущается стойкий запах гари.
Читайте такжеПод Броварами загорелась несанкционированная свалка
В пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области «Думской» заявили, что на свалке на площади 1,5 тысячи квадратных метров горит сухая трава и деревья, на месте работают пожарные.
Ранее под Львовом снова горела Грибовичская свалка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter