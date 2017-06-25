Во Львове почти 5 тысяч человек собрались на вече для обсуждения проблемы с мусором в городе

Во Львове почти пять тысяч человек собрались на общественное вече для обсуждения проблемы с мусором, которая возникла в городе после пожара на Грибовичской свалке в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Сегодня на пл. Рынок во Львове состоялось общественное вече, участие в котором приняло почти 5 тыс. человек. Львовяне пришли на вече, чтобы поддержать позицию местного самоуправления по мусорной блокады Львова, и заявить четкую позицию, что если выстоит Львов — выстоит вся Украина. Таким образом львовяне продемонстрировали свою четкую позицию относительно искусственно организованной против города мусорной блокады", - отмечается в сообщении.

На площади выступил мэр города Андрей Садовый. Он сообщил горожанам о следующих шагах по очистке Львова от мусора.

"Эта мусорная блокада, в которой нас держат уже год времени, начала давать трещину. Следующий шаг – это обращение всех патриархов: христиан, иудеев, протестантов. Все обратились к Президенту, к Премьеру, чтобы снять эту блокаду", - сказал он.

Читайте такжеИз Львова за сутки вывезли более 640 тонн мусора

Также слово взял лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, который на протяжении последних шести дней голодал возле Администрации президента, чтобы привлечь внимание власти к "мусорной проблеме" Львова.

Напомним, 19 июня Олег Березюк объявил голодовку. Нардеп требовал в Администрации президента: немедленно открыть полигоны, чтобы Львов мог вывозить мусор; обеспечить беспрепятственный вывоз мусора; выделить участок для нового резервного полигона для Львова и 4 районов области, который будет отвечать Государственным строительным нормам, В.2.4-2 - 2005 "Полигоны твердых бытовых отходов".

Утром 20 июня к Березюка присоединились народный депутат, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид и народный депутат ("Самопомич") Тарас Пастух.

Читайте такжеИз Львова за сегодняшний день вывезено 270 тонн мусора - горсовет

Накануне вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид госпитализировали, а Березюк и Пастух решили прекратить голодовку. В частности, Березюк объяснил это решение тем, что сейчас они больше нужны во Львове, где в воскресенье, 25 июня, будет проведено вече.

Как сообщалось, 23 июня власти Львова решили принять предложение Львовской областной государственной администрации, которая заключалась в передаче полномочий по вывозу мусора и субвенции в областной бюджет в размере 300 млн грн в год.

Проблему львовского мусора обострила пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты местных жителей. За ситуацию с мусором деятельность городского головы было подвергнуто критике со стороны президента и премьера. В частности, Петр Порошенко говорил, что Садовый "за два с половиной мэрских сроки не смог решить самый острый коммунальный вопрос и буквально засыпал мусором самый красивый европейский город Украины".