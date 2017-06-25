На Торецком фенольном заводе может прорвать дамбу резервуара с химическими отходами – украинская сторона СЦКК

На Торецком фенольном заводе давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы на резервуаре с вредными химическими отходами, однако боевики не предоставляют гарантий безопасности. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook, который ссылается на представителей украинской стороны в Совместном центре контроля и координации прекращения огня на Донбассе.Читайте такжеУбийцу ветерана АТО возле Золотых ворот арестовали: залог не предусмотрен (видео)

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегид, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия. Вследствие обстрелов со стороны НЗФ ОРДО на этом объекте повышенной опасности выведено из строя трубопровод, через который откачивали воду.

«Тем временем, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки. Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, потом попадет в реку Кривой Торец, а далее в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области», - пояснили в СЦКК.

В сообщении сказано, что с начала 2017-го года «Торецький фенольный завод» отправил 9 заявок на обеспечение безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ на дамбе шламонакопителя. Вооруженные силы Украины предоставили гарантии безопасности по всем девяти заявкам, в то время, как представители ОРДО не предоставили никакой.

Ранее сообщалось, что из-за затопления шахт имени Артема и «Южной» в Торецьку на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей.