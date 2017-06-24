Из Львова за сутки вывезли более 640 тонн мусора

14:20, 24 июня 2017
Мусор
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Вывоз продолжался даже ночью. Всего в городе остается еще 7 тыс. 995 тонн отходов.

Facebook Михаил Катрук

Из Львова за минувшие сутки, 23 июня, вывезли 642 тонны мусора, спецтехника работала даже ночью. Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Читайте такжеВывезти весь мусор из Львова должны к 5 июля - Зубко«По состоянию на утро 24 июня в городе остается перенакопленным более 12 тыс. 205 тонн мусора. За минувшие сутки из города было вывезено 642 тонны отходов, из них 426 тонн - по ранее заключенным договорам, 214 тонн - по договоренностям, заключенным после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Следовательно, динамика по вывозу отходов улучшилась: вывезено на 40 тонн больше мусора, чем производит город за сутки», - сказал Бабак.

Он отметил, что на сегодняшнее утро в городе перенакоплен мусор на 533 площадках из 1 тыс. 237 имеющихся в жилом фонде. В целом это 7 тыс. 995 тонн отходов.

«Сейчас мы фактически вывозим суточное накопление. Общее же количество мусора, собравшегося в городе, остается таким же критически большим», - сказал Бабак.

В пресс-службе Львовской ОГА не располагают информацией о количестве вывезенного за сутки мусора, однако оперируют количеством очищенных площадок.

«По оперативной информации в.и.о. директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Тараса Зозули, по состоянию на 8.00 24 июня очищено 60 переполненных площадок. Согласно плану, разработанному во Львовской ОГА совместно с перевозчиками, сегодня очистят от твердых бытовых отходов еще 50 площадок», - сообщили в пресс-службе ОГА.

Всего во Львове 1 тыс. 237 мусорных площадок жилого фонда, 23 площадки учреждений здравоохранения, 116 мусорных площадок образовательных заведений, 39 контейнерных площадок предприятий (супермаркетов) и 43 площадки на рынках.

Как сообщал УНИАН, напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. В городе накопилось более 14 тыс. тонн мусора.

23 июня во Львове начался вывоз накопленного мусора на полигоны в области.

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