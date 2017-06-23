Из Львова за сегодняшний день вывезено 270 тонн мусора - горсовет

Из Львова за сегодняшний день из почти 12 тыс. тонн накопленного в городе мусора вывезено 270 тонн. Об этом сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Читайте такжеВывезти весь мусор из Львова должны к 5 июля - Зубко«По состоянию на 18.00, из 11 900 тонн перенакопленного мусора вывезено 270 тонн, из них 90 тонн - в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений», - сказал Бабак.

Он также отметил, что в течение дня был вывезен мусор только с части перенакопленных площадок города. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций во Львове, еще не вывозили.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня во Львове начался вывоз накопленного мусора. Накопленные отходы вывозили с мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме.

21 июня вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко провел в Львовской ОГА совещание по выходу областного центра из мусорного кризиса. Во время совещания были озвучены данные о том, что во Львове накопилось более 14 тыс. тонн мусора.

Справка УНИАН. Напряженная ситуация во Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года. Городской голова Львова Андрей Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительное количество мусора из-за технического состояния полигонов.

12 июня городской совет попросила руководство области и Украины объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за накопления мусора.

14 июня Гройсман на заседании правительства раскритиковал Садового за проблемы с вывозом твердых бытовых отходов из Львова.

В свою очередь Садовый заявил, что ожидал от премьер-министра Украины «более адекватного ответа» на предупреждение об экологической угрозе.